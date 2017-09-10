Акоп Степанян: Хочу доказать, что могу побеждать базовых борцов

Боец полулегкого веса Акоп Степанян проведет свой следующий поединок на турнире АСВ 71 в Москве (30 сентября). Его оппонентом станет боец клуба «Беркут» Саид-Хамзат Авхадов. Акоп рассказал об изменениях в подготовке, желании провести поединок против базового борца и многом другом.



О работе над физическими кондициями



- Да, я решил поработать над физическими кондициями. Перед боем на АСВ 62 мы делали слишком большой акцент на другие тренировки и физическая подготовка отходила на второй план. Поэтому сейчас я работаю над силовыми показателями. Разница уже ощущается. Я чувствую себя гораздо сильнее. Чем сильнее ты физически – тем легче защищаться от борьбы, да и самому бороться.



О подготовке к предстоящему бою



- Готовлюсь я в основном с Шарапом Гитиновым. Он хороший тренер, помогает многим бойцам. Также в моей подготовке участвует Михаил Малютин. Готовлюсь к предстоящему бою в разных залах, так как нужно работать над всеми аспектами боя. Работаю с разными спарринг-партнёрами, также профессиональными бойцами. Из нового я внёс работу над физическими кондициями. Но я также не забываю и про ударную технику. В предпоследнем бою были проблемы с физической подготовкой и ошибки в борьбе. Работаю над тем, чтобы этого больше не повторилось. Без хорошей подготовки далеко не пойдёшь, тем более в нашем весе очень много хороших борцов. Поэтому, если ты рассчитываешь на пояс АСВ, без борцовских навыков его не выиграть.



Об очередном поединке против базового борца



- Я сам хотел встретиться с борцом. Мы с Саидом давно знакомы, он хороший парень. Думаю, мы покажем отличный, достойный бой. Я хочу доказать себе и другим, что я могу противостоять и выигрывать базовых борцов. Чтобы не было больше никаких вопросов. Именно поэтому я принял этот вызов. Я готов драться с любым бойцом из АСВ. Не буду заглядывать вперёд, но этот бой покажет, что я умею в борьбе и смогу ли я справляться с борцами высокого класса.



