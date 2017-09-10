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Коутиньо сможет сыграть против «Севильи»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Коутиньо попадет в заявку на матч 1- ого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

Как известно, у бразильца существуют проблемы со спиной. Коутиньо не принял участия ни в одной игре «Ливерпуля» в этом сезоне. Однако, успел сыграть в матчах за сборную Бразилии. Ранее сообщалось, что Коутиньо согласовал пятилетний контракт с «Барселоной». Однако Клопп опроверг все слухи: «Если мы говорим, что он не продается, то как еще можно это интерпретировать?» - приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» попал в одну группу Лиги чемпионов с московским «Спартаком».

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