Георгий Черданцев: Никакого конфликта у «Спартака» с прессой нет. Это все ерунда
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканал «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о поведении игроков московского «Спартака», которые накануне отказались общаться с журналистами после победы над «Рубином» (1:0).
«Навел справки: никакого конфликта у «Спартака» с прессой нет, никто не обижался. Это все ерунда. Команда готовится к «Марибору», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Навёл справки: никакого конфликта у #Спартак с прессой нет, никто не обижался. Это всё ерунда. Команда готовится к Марибору.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 10 сентября 2017 г.
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