Георгий Черданцев: Никакого конфликта у «Спартака» с прессой нет. Это все ерунда

Комментатор телеканал «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о поведении игроков московского «Спартака», которые накануне отказались общаться с журналистами после победы над «Рубином» (1:0).

«Навел справки: никакого конфликта у «Спартака» с прессой нет, никто не обижался. Это все ерунда. Команда готовится к «Марибору», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.