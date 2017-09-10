Станислав Еремин: Шансы россиян на победу над хорватами зависят от их игры в защите
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Баскетбольный тренер Станислав Еремин прокомментировал шансы сборной России на победу в 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Хорватии.
«Мне кажется, все зависит от того, насколько хорошо мы сыграем в защите. Думаю, основания верить в успех у нас есть», – рассказал Еремин агентству «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России заняла третье место в группе D, сборная Хорватии стала второй в группе C. Игра россиян с хорватами за выход в четвертьфинал Евробаскета состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически