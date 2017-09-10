Болельщики «Фенербахче» попали бутылкой в голову вратарю «Башакшехира»

Сергей Рыбалка стал игроком «Сивасспора» Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка перешел в «Сивасспор».

Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото)

Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото) Хавбек московского «Локомотива» Дельвин Ндинга продолжит карьеру в чемпионате Турции.