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Болельщики «Фенербахче» попали бутылкой в голову вратарю «Башакшехира»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В конце матча 4-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» - «Истанбул Башакшехир» фанаты хозяев бросили бутылку с водой в голову Волкана Бабаджана – вратаря гостей.

Футболист серьезных травм не получил и смог продолжить встречу, которая завершилась поражением «Фенербахче» - 2:3.

Бабаджан – воспитанник «Фенербахче». Голкипер провел 30 игр за сборную Турции.

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