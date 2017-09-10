Болельщики «Фенербахче» попали бутылкой в голову вратарю «Башакшехира»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В конце матча 4-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» - «Истанбул Башакшехир» фанаты хозяев бросили бутылку с водой в голову Волкана Бабаджана – вратаря гостей.
Футболист серьезных травм не получил и смог продолжить встречу, которая завершилась поражением «Фенербахче» - 2:3.
Бабаджан – воспитанник «Фенербахче». Голкипер провел 30 игр за сборную Турции.
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