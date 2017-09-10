Украинский боксер: У меня хватит сил победить Сергея Ковалева

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским боксером Сергеем Кавалевым. Напомним, бой между спортсменами состоится 25 ноября в США.

«Давно ждал этого боя. Постараюсь воспользоваться своим шансом, чтобы доказать свой уровень. Очень много работаю над передвижением в ринге и защитой. Учитывая мою мощь, думаю, этого хватит, чтобы победить такого сильного соперника, как Сергей Ковалев. Я буду горд представить Украину в США», – цитирует Шабранского BoxingScene.