Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа- : -Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Украинский боксер: У меня хватит сил победить Сергея Ковалева

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским боксером Сергеем Кавалевым. Напомним, бой между спортсменами состоится 25 ноября в США.

«Давно ждал этого боя. Постараюсь воспользоваться своим шансом, чтобы доказать свой уровень. Очень много работаю над передвижением в ринге и защитой. Учитывая мою мощь, думаю, этого хватит, чтобы победить такого сильного соперника, как Сергей Ковалев. Я буду горд представить Украину в США», – цитирует Шабранского BoxingScene.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковалев вернется на ринг 25 ноября и проведет бой с украинским боксеромЭкс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF и WBO Сергей Ковалев вернется на ринг 25 ноября в бою с украинцем Вячеславом Шабранским. Об этом сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.Ковалев проведет бой до конца годаРоссийский боксер Сергей Ковалев проведет бой до конца года, сообщил промоутер экс-чемпиона WBA (Super), IBF и WBO Кэти Дува.Салливан Баррера: Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Ковалевым. Надеюсь, они завершатся успешноКубинский полутяжеловес Салливан Баррера хотел бы провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.Эдуард Трояновский: Ковалеву не стоит завершать карьеруЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Троясновский прокомментировал возможное завершение карьеры Сергея Ковалева.«Мне не до бокса». Сергей Ковалев завершает карьеру?«Мне не до бокса». Сергей Ковалев завершает карьеру?«Советский спорт» – о сенсационном заявлении бывшего чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.
Прыжки с трамплина
Аввакумова заняла второе место по прыжкам на лыжах с трамплина на Гран-при в Чайковском
Баскетбол
Латвия обыграла Черногорию в плей-офф Евробаскета
Баскетбол
Букмекеры отдают Хорватии явное преимущество перед Россией
Бокс
Украинский боксер: У меня хватит сил победить Сергея Ковалева
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости