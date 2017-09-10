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Плохая погода в Риме сорвала матч «Лацио» - «Милан»

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Матч 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» - «Милан» перенесен из-за погодных условий, сообщает Milan News.

Высокая степень осадков и сильный ветер обрушились на Рим в эти выходные. Непогода вызвала много проблем. В некоторых района Рима отключено электричество, заблокированы дороги, а также приостановлена работа метро.

Накануне, был перенесен поединок «Сампдория» - «Рома» по той же причине. О новых датах противостояний будет сообщено позже.

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