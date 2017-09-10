Перед матчем «Динамо» - «Зенит» болельщики из Санкт-Петербурга устроили стычку с полицией
Группа болельщиков «Зенита» (около 50 человек) попыталась спровоцировать болельщиков «Динамо», а затем устроила стычку с полицией около стадиона «Арена Химки».
Как сообщает «Р-Спорт», в течение нескольких минут ОМОНу удалось предотвратить развитие конфликта и сопроводить питерских болельщиков в сторону гостевого сектора «Арены Химки».
Напомним, что 9-й тур чемпионата России между «Динамо» и «Зенит» начнется в 14:00 по московскому времени.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин, Тиам, Соу, Бечирай, Панченко
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси, Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция