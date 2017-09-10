Перед матчем «Динамо» - «Зенит» болельщики из Санкт-Петербурга устроили стычку с полицией

Группа болельщиков «Зенита» (около 50 человек) попыталась спровоцировать болельщиков «Динамо», а затем устроила стычку с полицией около стадиона «Арена Химки».

Как сообщает «Р-Спорт», в течение нескольких минут ОМОНу удалось предотвратить развитие конфликта и сопроводить питерских болельщиков в сторону гостевого сектора «Арены Химки».

Напомним, что 9-й тур чемпионата России между «Динамо» и «Зенит» начнется в 14:00 по московскому времени.