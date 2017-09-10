Владимир Кузюткин: Сборная России по волейболу находится в начале пути

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин оценил уровень своей команды после победы над Кореей в заключительном матче Всемирного кубка чемпионов, который проходил в Токио.

«В Японии мы смогли оценить свой уровень в матчах с сильнейшими командами со всего мира. Мы находимся в начале пути, мы стремимся к тому, чтобы прогрессировать», - поделился Кузюткин на официальном сайте турнира.

Сборная России имеет в своем арсенале две победы над командами Южной Кореи и Японии, а также три поражения от сборных Бразилии, Китая и США.