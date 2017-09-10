Рохус Шох избран президентом МОА «Черноземье»

Сегодня в Москве прошли досрочные выборы президента Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье». В них приняли участие руководители 12 региональных футбольных Федераций, входящих в состав МОА.

По результатам голосования новым президентом ассоциации стал известный футбольный функционер Рохус Шох, ныне возглавляющий Федерацию футбола Волгоградской области и являющийся членом исполкома РФС. Полномочия главы МОА «Черноземья», одного из крупнейших и ключевых межрегиональных футбольных объединений в стране, действуют в течение 5 лет.

Напомним, что пост президента МОА «Черноземье» оказался вакантен в августе, когда в результате внесения изменений в устав организации ушло в отставку все ее руководство во главе с 78-летним Рудольфом Ходеевым, занимавшим пост президента более 20 лет.

Рохус Шох известен, прежде всего, по работе в волгоградском «Роторе», в котором занимал ряд руководящих должностей, в том числе в годы расцвета клуба в 1990-х. В 1980-е в качестве тренера-селекционера Шох входил в тренерский штаб днепропетровского «Днепра», вместе с которым побеждал в чемпионате и кубке СССР, в 2005 году был техническим директором столичного ЦСКА, когда клуб сделал «требл», выиграв чемпионат и кубок России, а также Кубок УЕФА. Кроме того, работал в таких клубах как «Ростов» и «Урал».