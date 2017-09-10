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Букмекеры отдают Хорватии явное преимущество перед Россией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу между мужскими сборными Хорватии и России в 1/8 финала чемпионата Европы.

Победа хорватов в основное время оценивается коэффициентом 1,50, тогда как виктория россиян идет за 2,75.

Игра начнется сегоня в Стамбуле в 21:30 мск.

Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с командой Греции.

Матч

Хорватия - Россия

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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