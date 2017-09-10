Букмекеры отдают Хорватии явное преимущество перед Россией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу между мужскими сборными Хорватии и России в 1/8 финала чемпионата Европы.
Победа хорватов в основное время оценивается коэффициентом 1,50, тогда как виктория россиян идет за 2,75.
Игра начнется сегоня в Стамбуле в 21:30 мск.
Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с командой Греции.
Матч
Место и дата
10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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