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Петер Бос: У «Боруссии» ничего не получалось впереди, поэтому там играл Ярмоленко

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос прокомментировал свое решение использовать украинца Андрея Ярмоленко в центре нападения в игре с «Фрайбургом».

«Мы разочарованы. «Боруссия» должна была побеждать. Обычно Ярмоленко играет на фланге, но т.к. у нас ничего не получалось впереди, я попробовал другие варианты», - цитирует Боса Reviersport.

Ярмоленко перешел в дортмундский клуб в конце августа. В субботу в матче против «Фрайбурга», Ярмоленко дебютировал за «Боруссию», выйдя на поле на 79-й минуте. Матч «Фрайбург» - «Боруссия» завершился со счетом 0:0.

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