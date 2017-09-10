Латвия обыграла Черногорию в плей-офф Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Латвии взяла верх над командой Черногории в 1/8 финала чемпионата Европы.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 100:68.
Самыми результативными игроками встречи стали форвард латвийцев Янис Тимма и центровой черногорцев Боян Дубльевич, набравшие по 21 очку.
В четвертьфинале Латвия 12 сентября сыграет со Словенией.
Матч
Латвия - Черногория - 100:68
Место и дата
10 сентября 12:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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