Аввакумова заняла второе место по прыжкам на лыжах с трамплина на Гран-при в Чайковском

Победительница и призер этапов Кубка мира Ирина Аввакумова стала второй по прыжкам на лыжах с трамплина в заключительный день летнего этапа Гран-при, который проходит в Чайковском.

По сообщению ТАСС, победу одержала Сара Таканаси из Японии (232,4), третье место разделили между собой спортсменка из Норвегии Марен Лундбю и словенка Майя Втич – обе по 190,3 балла. Россиянка показала результат в 205,6 баллов.

Днем ранее Аввакумова выиграла бронзу на трамплине К-95. По итогам Гран-при после пяти этапов, спортсменка из России расположилась на второй строчке в общем зачете.

Гран-при в Чайковском завершился в 10 сентября.