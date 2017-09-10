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«Интер» всухую обыграл СПАЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Интер» дома обыграл СПАЛ (2:0) в третьем туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Мауро Икарди (27-я минута - с пенальти) и Иван Перишич (87-я).

Миланский клуб одержал третью победу, набрал девять очков и догнал лидирующий «Ювентус». У команды из Феррары на данный момент четыре балла и 9-я строчка.

В следующем туре «Интер» 16 сентября сыграет на выезде с «Кротоне», а СПАЛ днем позже примет «Кальяри».

Матч

Интер - СПАЛ - 2:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Икарди 27 (1:0 - пен.). Перишич 87 (2:0).

Состав

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Дальберт, Д'Амброзио, Миранда, Мариу (Брозович, 66), Валеро (Весино, 77), Гальярдини, Перишич, Кандрева (Эдер, 88), Икарди

СПАЛ: Гомис, Саламон, Вяйсанен, Викари, Коста, Вивиани (Бонаццоли, 85), Мора (Грасси, 78), Лаццари, Палоски (Антенуччи, 66), Боррьелло

Предупреждения:

Д'Амброзио, 30; Гальярдини, 58 - Викари, 22; Мора, 45

Судья:

Клаудио Джавилукки (Италия)

Место и дата

10 сентября 13:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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