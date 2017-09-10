«Интер» всухую обыграл СПАЛ

«Интер» дома обыграл СПАЛ (2:0) в третьем туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Мауро Икарди (27-я минута - с пенальти) и Иван Перишич (87-я).



Миланский клуб одержал третью победу, набрал девять очков и догнал лидирующий «Ювентус». У команды из Феррары на данный момент четыре балла и 9-я строчка.

В следующем туре «Интер» 16 сентября сыграет на выезде с «Кротоне», а СПАЛ днем позже примет «Кальяри».