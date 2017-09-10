«Интер» всухую обыграл СПАЛ
«Интер» дома обыграл СПАЛ (2:0) в третьем туре чемпионата Италии.
У хозяев
поля отличились Мауро Икарди (27-я минута - с пенальти) и Иван Перишич (87-я).
Миланский клуб одержал третью победу, набрал девять очков и догнал лидирующий «Ювентус». У команды из Феррары на данный момент четыре балла и 9-я строчка.
В следующем туре «Интер» 16 сентября сыграет на выезде с «Кротоне», а СПАЛ днем позже примет «Кальяри».
Матч
Голы
Икарди 27 (1:0 - пен.). Перишич 87 (2:0).
Состав
Интер: Ханданович, Шкриньяр, Дальберт, Д'Амброзио, Миранда, Мариу (Брозович, 66), Валеро (Весино, 77), Гальярдини, Перишич, Кандрева (Эдер, 88), Икарди
СПАЛ: Гомис, Саламон, Вяйсанен, Викари, Коста, Вивиани (Бонаццоли, 85), Мора (Грасси, 78), Лаццари, Палоски (Антенуччи, 66), Боррьелло
Предупреждения:
Д'Амброзио, 30; Гальярдини, 58 - Викари, 22; Мора, 45
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
10 сентября 13:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция