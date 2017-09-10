Вице-президент ФСГР Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союза

Главный тренер национальной команды Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союза, сообщили в Федерации спортивной гимнастики России. Выборы нового руководства пройдут на очередном конгрессе Европейского гимнастического союза 2 декабря в хорватском Сплите.

«Андрей Федорович будет претендовать на место в этом органе и на декабрьских выборах. Мы так же выдвинули в технический комитет мужской спортивной гимнастики кандидатуру Дмитрия Андреева» - заметили в ФСГР.

Добавим, что из 14 претендентов в исполком Европейского союза есть семь мест.