«Енисей» разгромил «Луч-Энергию»

«Енисей» дома обыграл «Луч-Энергию» (4:0) в 13-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличились Андрей Козлов (6-я минута), Константин Гарбуз (43-я), Артур Саркисов (45-я) и Михаил Комков (79-я - с пенальти).

Красноярский клуб с 31 очком сохранил лидерство в таблице, дальневосточники с 11-ю баллами - на 16-й строчке.

В следующем туре «Енисей» 16 сентября сыграет на выезде с «Олимпийцем», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Зенит-2».