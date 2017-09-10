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«Енисей» разгромил «Луч-Энергию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» дома обыграл «Луч-Энергию» (4:0) в 13-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличились Андрей Козлов (6-я минута), Константин Гарбуз (43-я), Артур Саркисов (45-я) и Михаил Комков (79-я - с пенальти).

Красноярский клуб с 31 очком сохранил лидерство в таблице, дальневосточники с 11-ю баллами - на 16-й строчке.

В следующем туре «Енисей» 16 сентября сыграет на выезде с «Олимпийцем», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Зенит-2».

Матч

Енисей - Луч-Энергия - 4:0 (0:0)

Место и дата

10 сентября 13:00, Футбол-Арена Енисей, Онлайн-трансляция

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