«Зенит-2» сыграл вничью с «Кубанью», Панюков забил в четвертом матче подряд
«Зенит-2» в домашнем
матче 13-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью» со счетом 3:3.
У петербуржцев отличились Александр Еловских, Андрей Панюков
и Дмитрий Плетнев, у гостей – Алексей Гай, Николай Марков и Спартак
Гогниев.
«Зенит-2» с 12 очками занимает 13-е место в ФНЛ, «Кубань» с
13 баллами идет на 12-м месте.
Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 16
сентября сыграет на выезде с «Лучом-Энергией», краснодарцы в тот же день примут
«Факел».
Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков забил 7 мячей в пяти матчах ФНЛ.
Матч
Место и дата
10 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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