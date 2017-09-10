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«Зенит-2» сыграл вничью с «Кубанью», Панюков забил в четвертом матче подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит-2» в домашнем матче 13-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью» со счетом 3:3.

У петербуржцев отличились Александр Еловских, Андрей Панюков и Дмитрий Плетнев, у гостей – Алексей Гай, Николай Марков и Спартак Гогниев.

«Зенит-2» с 12 очками занимает 13-е место в ФНЛ, «Кубань» с 13 баллами идет на 12-м месте.

Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 16 сентября сыграет на выезде с «Лучом-Энергией», краснодарцы в тот же день примут «Факел».

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков забил 7 мячей в пяти матчах ФНЛ.

Матч

Зенит-2 - Кубань - 3:3 (0:0)

Место и дата

10 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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