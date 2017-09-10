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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» пережил период застоя при Мойесе и ван Гале

Источник:  The Sunday TimesКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью охарактеризовал период «красных дьяволов» при Дэвиде Мойесе и Луи ван Гале, а также рассказал об отношениях с Ромелу Лукаку.

«Пока другие развивались, «Манчестер Юнайтед» стоял на месте. Это касается всех областей, которые способствуют успеху. При Мойесе и ван Гале в клубе был самый настоящий застой. Игрокам пришлось очень тяжело. Возможно, это коснулось и руководства, поскольку когда ты постоянно выигрываешь, а потом начинаешь уступать во всех турнирах, тебя ждет тяжелое время.

Сегодня ситуация выглядит иначе – у нас прекрасные условия для работы, лучшие медицинский и аналитический отдел, а также лучшая скаутская служба. Мы сделали шаг вперед, не увольняя людей, что очень важно.

Что касается Лукаку, то он всегда был моим игроком. Ромелу покинул «Челси», потому что хотел больше играть. Он считал, что заслуживает большего. Лукаку хороший парень. Мы не прекращали общаться все это время», – цитирует специалиста The Sunday Times.

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