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Самый титулованный футболист Исландии Эйдур Гудьонсен завершил карьеру

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38-летний нападающий из Исландии Эйдур Гудьонсен завершил карьеру профессионального футболиста, сообщает fotbollskanalen.

Гудьонсен стал известен по выступлениям за «Барселону» и «Челси». Футболист дважды становился победителем АПЛ с «Челси», а также выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе «Барселоны». С 1996 по 2016 года призывался в национальную сборную, где провел 88 встреч и забил 26 голов.

Исландец является самым титулованным игроком своей сборной за всю историю. После Евро 2016 перешел в «Пуна Сити» (Индия), но, не сыграв ни одного матча, вскоре покинул клуб.

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