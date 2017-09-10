Александр Кокорин: Интересно, как смотрелось мое падение со стороны
Форвард «Зенита» Александр Кокорин пообщался с прессой после первого тайма с московским «Динамо» в рамках 9-го тура РФПЛ.
«Особенный ли это матч для меня? Нет, рядовая встреча. Забить не можем, потому что «Динамо» большими силами возвращается назад.
Что касается моего падения в конце первого тайма, то я хотел бы посмотреть повтор. Интересно, как это смотрелось со стороны», – заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин, Тиам, Соу, Бечирай, Панченко
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси, Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция