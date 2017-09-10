Александр Кокорин: Интересно, как смотрелось мое падение со стороны

Форвард «Зенита» Александр Кокорин пообщался с прессой после первого тайма с московским «Динамо» в рамках 9-го тура РФПЛ.

«Особенный ли это матч для меня? Нет, рядовая встреча. Забить не можем, потому что «Динамо» большими силами возвращается назад.

Что касается моего падения в конце первого тайма, то я хотел бы посмотреть повтор. Интересно, как это смотрелось со стороны», – заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.