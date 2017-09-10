«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Сибири»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Сибирь» дома уступила «Авангарду» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Андрей Сигарев, у гостей - Андре Петерссон.
В овертайме победу омичам принес точный бросок Дмитрия Кугрышева.
Команда из Новосибирска занимает на данный момент седьмое место в Восточной конференции, ее сегодняшний соперник идет четвертым.
13 сентября «Сибирь» примет «Витязь», а «Авангард» днем ранее сыграет в гостях с «Югрой».
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