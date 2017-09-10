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«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Сибири»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома уступила «Авангарду» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Андрей Сигарев, у гостей - Андре Петерссон.

В овертайме победу омичам принес точный бросок Дмитрия Кугрышева.

Команда из Новосибирска занимает на данный момент седьмое место в Восточной конференции, ее сегодняшний соперник идет четвертым.

13 сентября «Сибирь» примет «Витязь», а «Авангард» днем ранее сыграет в гостях с «Югрой».

Матч

Сибирь - Авангард - 1:2 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Сигарев (Бергстрем, Верещагин), 9:04 (1:0). Петерссон (Густафсон), 30:39 (1:1). Кугрышев (Стась), 62:35 (1:2).

Место и дата

10 сентября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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