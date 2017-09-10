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Михаил Лихачев: Потери сборной России по пляжному футболу ставят нас в тяжелое положение

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Сборной России по пляжному футболу будет очень непросто в суперфинале Евролиги, заявил Михаил Лихачев «Р-Спорту».

«Мы в очередной раз натыкаемся на непростой график. Плюс потери, которые мы понесли, ставят нас в совсем тяжелое положение, но мы будем стараться выступить достойно» - сказал Лихачев.

Лидеры сборной России – Дмитрий Шишин и Алексей Макаров не помогут своей команде в Италии из-за травм, которые они получили во время Кубка России.

Напомним, что сборная России по пляжному футболу четырежды становилась победителем Евролиги. В этом году суперфинал Евролиги пройдет в Италии с 14 по 17 сентября.

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