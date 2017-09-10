Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» одержал третью кряду победу в примере
«Депортиво» дома уступил «Реалу Сосьедад» (2:4) в третьем туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Адриан Лопес (27-я минута) и Флорин Андоне (50-я), у гостей - Хуанми(3-я), Асьер Ильяраменди (4-я и 86-я) и Диего Льоренте (83-я).
Баскский клуб одержал третью победу и догнал лидирующую «Барселону».
Напомним, «Реал Сосьедад» - соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.
Матч
Депортиво - Реал Сосьедад - 2:4 (1:2)
Голы
Хуанми 3 (0:1). Ильярраменди 5 (0:2). Лопес 27 (1:2). Андоне 51 (2:2). Льоренте 83 (2:3). Ильярраменди 87 (2:4).
Состав
Депортиво: Тытонь, Сидней, Шер, Хуанфран, Картабия (F. Valverde, 65), Москера, Гильерме, Луизинью, Гама (Перес, 50), Андоне (Баккали, 72), Лопес
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И. (Льоренте, 66), Элустондо, Ильярраменди, Прието, Сурутуса, Родригес, Хуанми (Каналес, 54), Виллиан, Одриосола
Предупреждения:
Гильерме, 47 - Хуанми, 44; Родригес, 54; Одриосола, 80
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
10 сентября 13:00, Риасор, Онлайн-трансляция