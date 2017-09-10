Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» одержал третью кряду победу в примере

Уткин считает, что рефери должен был назначить пенальти после падения Кокорина

Уткин считает, что рефери должен был назначить пенальти после падения Кокорина Сегодня, 10 сентября, московское «Динамо» принимает на своем поле «Зенит».

Форвард «Зенита» Александр Кокорин пообщался с прессой после первого тайма с московским «Динамо» в рамках 9-го тура РФПЛ.

Александр Кокорин: Интересно, как смотрелось мое падение со стороны Форвард «Зенита» Александр Кокорин пообщался с прессой после первого тайма с московским «Динамо» в рамках 9-го тура РФПЛ.