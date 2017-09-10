Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа- : -Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» одержал третью кряду победу в примере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Депортиво» дома уступил «Реалу Сосьедад» (2:4) в третьем туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Адриан Лопес (27-я минута) и Флорин Андоне (50-я), у гостей - Хуанми(3-я), Асьер Ильяраменди (4-я и 86-я) и Диего Льоренте (83-я).

Баскский клуб одержал третью победу и догнал лидирующую «Барселону».

Напомним, «Реал Сосьедад» - соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

Матч

Депортиво - Реал Сосьедад - 2:4 (1:2)

Голы

Хуанми 3 (0:1). Ильярраменди 5 (0:2). Лопес 27 (1:2). Андоне 51 (2:2). Льоренте 83 (2:3). Ильярраменди 87 (2:4).

Состав

Депортиво: Тытонь, Сидней, Шер, Хуанфран, Картабия (F. Valverde, 65), Москера, Гильерме, Луизинью, Гама (Перес, 50), Андоне (Баккали, 72), Лопес

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И. (Льоренте, 66), Элустондо, Ильярраменди, Прието, Сурутуса, Родригес, Хуанми (Каналес, 54), Виллиан, Одриосола

Предупреждения:

Гильерме, 47 - Хуанми, 44; Родригес, 54; Одриосола, 80

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

10 сентября 13:00, Риасор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уткин считает, что рефери должен был назначить пенальти после падения КокоринаСегодня, 10 сентября, московское «Динамо» принимает на своем поле «Зенит».Александр Кокорин: Интересно, как смотрелось мое падение со стороныФорвард «Зенита» Александр Кокорин пообщался с прессой после первого тайма с московским «Динамо» в рамках 9-го тура РФПЛ.«Динамо» – «Зенит». Фанаты петербуржцев вывесили баннер в память о годовщине начала блокады (фото, видео)Фанаты «Зенита» во время матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» вывесили баннер в память о годовщине начала блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года.«Динамо» – «Зенит». Ригони дебютировал за петербургский клубПолузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони дебютировал за сине-бело-голубых в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».«Динамо» – «Зенит». ОнлайнВ матче девятого тура чемпионата России по футболу «Динамо» сыграет с «Зенитом».
Прыжки с трамплина
Аввакумова заняла второе место по прыжкам на лыжах с трамплина на Гран-при в Чайковском
Баскетбол
Латвия обыграла Черногорию в плей-офф Евробаскета
Баскетбол
Букмекеры отдают Хорватии явное преимущество перед Россией
Бокс
Украинский боксер: У меня хватит сил победить Сергея Ковалева
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Депортиво
Депортивокалендарьстатистика
Реал Сосьедад
Реал Сосьедадкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости