Уткин считает, что рефери должен был назначить пенальти после падения Кокорина
Сегодня, 10 сентября, московское «Динамо» принимает на своем поле «Зенит».
В конце первого тайма форвард гостей Александр Кокорин упал в штрафной площади соперника после контакта с Самба Соу. Главный арбитр встречи Алексей Сухой посчитал, что нарушения правил не было.
Российский комментатор Василий Уткин придерживается другой точки зрения:
«А на Кокорине пенальти», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
А на Кокорине пенальти.— Василий Уткин (@radioutkin) 10 сентября 2017 г.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин, Тиам, Соу, Бечирай, Панченко
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси, Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция