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Уткин считает, что рефери должен был назначить пенальти после падения Кокорина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 10 сентября, московское «Динамо» принимает на своем поле «Зенит». 

В конце первого тайма форвард гостей Александр Кокорин упал в штрафной площади соперника после контакта с Самба Соу. Главный арбитр встречи Алексей Сухой посчитал, что нарушения правил не было. 

Российский комментатор Василий Уткин придерживается другой точки зрения:

«А на Кокорине пенальти», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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Матч

Динамо - Зенит - 0:0

2-й тайм

Состав

Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин, Тиам, Соу, Бечирай, Панченко

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси, Кокорин

Предупреждения:

Соу, 45; Темников, 66 - Ерохин, 70

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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