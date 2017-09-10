Уткин считает, что рефери должен был назначить пенальти после падения Кокорина

Сегодня, 10 сентября, московское «Динамо» принимает на своем поле «Зенит».

В конце первого тайма форвард гостей Александр Кокорин упал в штрафной площади соперника после контакта с Самба Соу. Главный арбитр встречи Алексей Сухой посчитал, что нарушения правил не было.

Российский комментатор Василий Уткин придерживается другой точки зрения:

«А на Кокорине пенальти», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

А на Кокорине пенальти. — Василий Уткин (@radioutkin) 10 сентября 2017 г.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Читайте также:

Александр Кокорин: Интересно, как смотрелось мое падение со стороны