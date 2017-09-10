«Енисей» обыграл «Луч-Энергию» в матче первенства ФНЛ

В матче 13-го тура первенства ФНЛ красноярский «Енисей» на своем поле принимал «Луч-Энергию» из Владивостока. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Мячи забили Андрей Козлов (6-я минута), Константин Гарбуз (43-я), Артур Саркисов (45-я) и Михаил Комков с пенальти (80-я).

Таким образом, клуб из Красноярска вышел на первое место, набрав 31 очко. Ближайшие преследователи «Енисея» самарские «Крылья Советов» имеют 28 очков и одну игру в запасе, которая состоится 11 сентября против «Спартака-2».