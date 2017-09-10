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Анчелотти зимой может уехать в Китай

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший полузащитник сборной германии Марио Баслер сообщил, что по его информации, итальянский наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти ближайшей зимой переедет в чемпионат Китая.

«Я слышал, что Анчелотти подписал контракт с китайским клубом. Не могу говорить, что эта информация достоверна на 100%, но у меня надежные источники»,- процитировал Баслера Football Italia.

Итальянский специалист возглавил «Баварию» летом 2016 года, его контракт рассчитан до 2019 года.

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