Тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн: Мы были хуже «Баварии» во всем, кроме голов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос прокомментировал свое решение использовать украинца Андрея Ярмоленко в центре нападения в игре с «Фрайбургом».

Петер Бос: У «Боруссии» ничего не получалось впереди, поэтому там играл Ярмоленко

Петер Бос: У «Боруссии» ничего не получалось впереди, поэтому там играл Ярмоленко Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос прокомментировал свое решение использовать украинца Андрея Ярмоленко в центре нападения в игре с «Фрайбургом».

38-летняя Бибиана Штайнхаус – самая знаменитая в мире «девушка с свистком».

Охраняла Меркель, пленила Уэбба, работает в полиции, рассудит «Герту» и «Вердер»

Охраняла Меркель, пленила Уэбба, работает в полиции, рассудит «Герту» и «Вердер» 38-летняя Бибиана Штайнхаус – самая знаменитая в мире «девушка с свистком».