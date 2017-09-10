Тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн: Мы были хуже «Баварии» во всем, кроме голов
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями после победы над мюнхенской «Баварией» 2:0, в рамках 3-го тура чемпионата Германии.
«Мы рады победе. «Хоффенхайм» был хуже в каждой графе статистики, кроме голов. Роберт Левандовски запорол моменты, поэтому нам немного повезло» - приводит слова Нагельсманна пресс-служба сине-белых.
Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена». «Бавария» впервые потеряла очки в чемпионате Германии.
Матч
Хоффенхайм - Бавария - 2:0 (1:0)
Голы
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Нортвейт, Амири, Гайгер (Полански, 63), Ют (Охс, 75), Крамарич
Бавария: Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Толиссо, Алькантара, Руди (Роббен, 57), Киммих, Коман, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78)
Предупреждения:
Хюбнер, 30; Цубер, 64; Кадержабек, 65 - Хуммельс, 90
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
09 сентября 19:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция