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Тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн: Мы были хуже «Баварии» во всем, кроме голов

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Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями после победы над мюнхенской «Баварией» 2:0, в рамках 3-го тура чемпионата Германии.

«Мы рады победе. «Хоффенхайм» был хуже в каждой графе статистики, кроме голов. Роберт Левандовски запорол моменты, поэтому нам немного повезло» - приводит слова Нагельсманна пресс-служба сине-белых.

Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена». «Бавария» впервые потеряла очки в чемпионате Германии.

Матч

Хоффенхайм - Бавария - 2:0 (1:0)

Голы

Ют 27 (1:0). Ют 51 (2:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Нортвейт, Амири, Гайгер (Полански, 63), Ют (Охс, 75), Крамарич

Бавария: Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Толиссо, Алькантара, Руди (Роббен, 57), Киммих, Коман, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78)

Предупреждения:

Хюбнер, 30; Цубер, 64; Кадержабек, 65 - Хуммельс, 90

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

09 сентября 19:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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