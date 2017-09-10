«Зенит» сыграл вничью с «Динамо». Петербуржцы не могут выиграть второй матч подряд
Матч 9-го тура РФПЛ
между «Зенитом» и «Динамо» закончился нулевой ничьей.
Полузащитник петербуржцев Эмилиано Ригони дебютировал за
сине-бело-голубых. Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 55 минут.
«Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо»
с девятью баллами идет на десятом месте.
Напомним, в 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция