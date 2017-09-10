Хабиб Нурмагомедов: У президента UFC была причина создать такую ситуацию вокруг меня

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию об отказе проводить бой в ноябре этого года.

«Уайт сказал, что я отклонил предложение о бое в ноябре, но он лжет. Этого не было, у нас есть переписка с ним, пусть покажет переписку. Мы обсуждали бой, и он спросил о сроках моей готовности, я ответил, что буду готов драться в ноябре.

В Нью-Йорке планируется большой турнир, и я с удовольствием бы там подрался. Я отлично выступил в этом городе в прошлый раз, там очень приятная атмосфера. Очень хотел там выступить. Но у Уайта была причина создать такую ситуацию вокруг меня. На турнире UFC 216, который пройдет 7 октября, выпали все титульные бои, и тогда они попросили выйти меня. Ведь такой турнир должен возглавить только титульный бой.

Я им дал свой ответ, что могу драться в ноябре, как мы и договаривались. Даже к ноябрю я еле бы успел подготовиться. Мне нужно три месяца, а после апрельской операции я мог приступить к тренировкам только 1 августа. Они же хотели, чтобы я вышел на важный бой в жизни после полугодичной паузы в тренировках.

Потому я не согласился на октябрь, а Уайт сказал мне, что если я не выступлю, тогда они организуют бой Фергюсон — Ли. Я сказал: «Делайте, это ваше дело». Потом пошли слухи, что я отклонил бой с Барбозой в ноябре, но такого тоже не было. Если будет нужно, то я покажу эту переписку», – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ZZlo TV.