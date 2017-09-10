Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания- : -Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа0 : 0Краснодар
Футбол  Ахмат- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: У президента UFC была причина создать такую ситуацию вокруг меня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию об отказе проводить бой в ноябре этого года.

«Уайт сказал, что я отклонил предложение о бое в ноябре, но он лжет. Этого не было, у нас есть переписка с ним, пусть покажет переписку. Мы обсуждали бой, и он спросил о сроках моей готовности, я ответил, что буду готов драться в ноябре. 

В Нью-Йорке планируется большой турнир, и я с удовольствием бы там подрался. Я отлично выступил в этом городе в прошлый раз, там очень приятная атмосфера. Очень хотел там выступить. Но у Уайта была причина создать такую ситуацию вокруг меня. На турнире UFC 216, который пройдет 7 октября, выпали все титульные бои, и тогда они попросили выйти меня. Ведь такой турнир должен возглавить только титульный бой. 

Я им дал свой ответ, что могу драться в ноябре, как мы и договаривались. Даже к ноябрю я еле бы успел подготовиться. Мне нужно три месяца, а после апрельской операции я мог приступить к тренировкам только 1 августа. Они же хотели, чтобы я вышел на важный бой в жизни после полугодичной паузы в тренировках.

Потому я не согласился на октябрь, а Уайт сказал мне, что если я не выступлю, тогда они организуют бой Фергюсон — Ли. Я сказал: «Делайте, это ваше дело». Потом пошли слухи, что я отклонил бой с Барбозой в ноябре, но такого тоже не было. Если будет нужно, то я покажу эту переписку», – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ZZlo TV.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215В воскресенье в Эдмонтоне (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 215.Аманда Нуньес: Я одержала уверенную победу. За Шевченко лишь четвертый раундЧемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес высказалась после победы над Валентиной Шевченко на турнире в Канаде.Шевченко проиграла Нуньес: результаты турнира UFC 215Сегодня, 10 сентября, состоялся турнир UFC 215 на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада).Валентина Шевченко: Посмотрите на лицо Нуньес. Почему она до сих пор чемпионка?Представительница Киргизии Валентина Шевченко осталась недвоольной результатами поединка с Амандой Нуньес в рамках турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).Нуньес победила Шевченко и сохранила пояс UFC в легчайшем весеБразильянка Аманда Нуньес победила представительницу Киргизии Валентину Шевченко в главном поединке турнира UFC 215, который состоялся в Эдмонтоне (Канада).
Футбол
Юрий Калитвинцев: В первом тайме с «Зенитом» план на игру работал
Футбол
Роберто Манчини: Я люблю скорее женщин, а не аргентинцев
Хоккей
«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Сибири»
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо». Петербуржцы не могут выиграть второй матч подряд
все новости
Дэйна Уайт
Дэйна Уайтвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC