Бурстрем, Семенов и Хорак помогут «Витязю» в матче против «Барыса»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Игроки подмосковного «Витязя» Алексей Семенов, Никлас Бурстрем, Евгений Катичев, Роман Хорак и Александр Денежкин вернулись в состав своей команды и смогут сыграть в воскресном матче против «Барыса».
Матч «Витязь» - «Барыс» пройдет в Подольске в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Напомним, что ранее «Витязь» в домашнем матче уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. В матче по состоянию здоровья не смогли принять участия группа игроков, включая капитана Семенова.
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