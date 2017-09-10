Бурстрем, Семенов и Хорак помогут «Витязю» в матче против «Барыса»

Игроки подмосковного «Витязя» Алексей Семенов, Никлас Бурстрем, Евгений Катичев, Роман Хорак и Александр Денежкин вернулись в состав своей команды и смогут сыграть в воскресном матче против «Барыса».

Матч «Витязь» - «Барыс» пройдет в Подольске в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что ранее «Витязь» в домашнем матче уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. В матче по состоянию здоровья не смогли принять участия группа игроков, включая капитана Семенова.