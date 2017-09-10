Роберто Манчини: Я люблю скорее женщин, а не аргентинцев

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».

- «Зенит» не нанес ни одного удара в створ примерно до 60-й минуты. Почему так? Что не получилось в начале матча?

- Я бы сказал, что во втором тайме мы играли хорошо. Проблема в первой половине встречи: мы играли очень медленно и не могли найти пространство, чтобы создавать моменты.



- Известно, что вы любите аргентинцев. Почему?

- Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы. Могу сказать, что у аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался.



- Дзюба за время, проведенное на поле, сорвал 6 или 7 атак. Это большое желание или недостаток мастерства?

- Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время.



- Как вам дебют Ригони?

- Думаю, он может играть намного лучше, - передает слова Мачнини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

И Дзюба не помог. «Динамо» вскрыло проблемы «Зенита»

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».