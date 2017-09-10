Роберто Манчини: Я люблю скорее женщин, а не аргентинцев
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».
- «Зенит» не нанес ни одного удара в створ примерно до 60-й минуты. Почему так? Что не получилось в начале матча?
- Я бы сказал, что во втором тайме мы играли хорошо. Проблема в первой половине встречи: мы играли очень медленно и не могли найти пространство, чтобы создавать моменты.
- Известно, что вы любите аргентинцев. Почему?
- Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы. Могу сказать, что у аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался.
- Дзюба за время, проведенное на поле, сорвал 6 или 7 атак. Это большое желание или недостаток мастерства?
- Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время.
- Как вам дебют Ригони?
- Думаю, он может играть намного лучше, - передает слова Мачнини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
И Дзюба не помог. «Динамо» вскрыло проблемы «Зенита»
Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком
возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом
месте.
В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция