«Вардар» – «Зенит». Матч обслужит бригада из Дании
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Вардаром» и «Зенитом».
Главным арбитром встречи назначен Якоб Кехлет, ему помогут Хенрик Ларсен и Хейне Серенсен, дополнительные арбитры - Микаэль Тюкгор и Йенс Мое, четвертый рефери - Ларс Рикс.
Напомним, игра пройдет 14 сентября в Скопье и начнется в 22:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически