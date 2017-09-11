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«Вардар» – «Зенит». Матч обслужит бригада из Дании

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Вардаром» и «Зенитом».

Главным арбитром встречи назначен Якоб Кехлет, ему помогут Хенрик Ларсен и Хейне Серенсен, дополнительные арбитры - Микаэль Тюкгор и Йенс Мое, четвертый рефери - Ларс Рикс.

Напомним, игра пройдет 14 сентября в Скопье и начнется в 22:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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