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Себастьян Хольмен: Было бы хорошо обыграть «Зенит», но мы рады и одному очку

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Динамо» Себастиан Хольмен поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Довольны набранным очком?
- Да, учитывая, как складывалась игра. Не знаю, сколько процентов владения мячом было у «Зенита», но мы должны быть довольны. Мы хорошо оборонялись. Не думаю, что у соперника было много голевых моментов. 

- До матча думали о реванше за поражение от «Зенита» в мае 2016-го, которое отправило вас в ФНЛ?
- Лично я да. Немного игроков осталось в команде с того матча. Я точно думал об этом перед игрой. Вылет из РФПЛ - один из худших моментов в моей карьере. Было бы хорошо обыграть «Зенит», но мы и одному очку рады, как я уже говорил, - передает слова Хольмена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом». 

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