Себастьян Хольмен: Было бы хорошо обыграть «Зенит», но мы рады и одному очку

Защитник «Динамо» Себастиан Хольмен поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Довольны набранным очком?

- Да, учитывая, как складывалась игра. Не знаю, сколько процентов владения мячом было у «Зенита», но мы должны быть довольны. Мы хорошо оборонялись. Не думаю, что у соперника было много голевых моментов.

- Лично я да. Немного игроков осталось в команде с того матча. Я точно думал об этом перед игрой. Вылет из РФПЛ - один из худших моментов в моей карьере. Было бы хорошо обыграть «Зенит», но мы и одному очку рады, как я уже говорил, - передает слова Хольмена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».