Антон Шунин: Не обращаю внимание на оскорбительные кричалки с трибун

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Доволен нашей игрой в обороне. Мы были единым целым с первой и до последней минуты?

- Это лучший матч «Динамо» в сезоне?

- Один из лучших. Мы смогли остановить лидера.

- Кто сильнее, сборная России или «Зенит»?

- Та игра была товарищеской, а эта - официальная. Разные вещи.

- Слышали оскорбительные кричалки с трибун в ваш адрес?

- Я нахожусь в игре и не обращаю на них внимание. Конечно, это не красит наш футбол. На трибунах дети. Надо как-то наказывать тех, кто этим занимается.

- «Зенит» главный претендент на чемпионство?

- Конечно, - передает слова Шунина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».