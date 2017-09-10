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Антон Шунин: Не обращаю внимание на оскорбительные кричалки с трибун

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Доволен нашей игрой в обороне. Мы были единым целым с первой и до последней минуты?

- Это лучший матч «Динамо» в сезоне?
- Один из лучших. Мы смогли остановить лидера.

- Кто сильнее, сборная России или «Зенит»?
- Та игра была товарищеской, а эта - официальная. Разные вещи. 

- Слышали оскорбительные кричалки с трибун в ваш адрес?
- Я нахожусь в игре и не обращаю на них внимание. Конечно, это не красит наш футбол. На трибунах дети. Надо как-то наказывать тех, кто этим занимается.

- «Зенит»  главный претендент на чемпионство?
- Конечно, - передает слова Шунина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом». 

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