Владимир Рыков: Эксперты с «Матч ТВ» нас уже отправили куда-то. Но у нас ребята бьются, рано нас списывать со счетов

Защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Была боевитая, равная игра. Много борьбы. Игра была до гола.



- Показалось, что динамовцы вышли по-особенному заряженными на поле.

- Конечно. Нас многие эксперты на «Матч ТВ» уже отправили куда-то. Плохо играет «Динамо», еще что-то. У нас ребята все бьются, все хотят показывать хорошую игру. Рано нас списывать со счетов. Мы могли выиграть сегодня, Панченко в перекладину попал. И «Зенит» мог выиграть.

- Ничью можно назвать хорошим результатом?

- Да, боевая игра. На победу никто не наиграл.



- Психологически будет легче?

- Посмотрим, - передает слова Рыкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».