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Владимир Рыков: Эксперты с «Матч ТВ» нас уже отправили куда-то. Но у нас ребята бьются, рано нас списывать со счетов

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».

- Была боевитая, равная игра. Много борьбы. Игра была до гола.

- Показалось, что динамовцы вышли по-особенному заряженными на поле.
- Конечно. Нас многие эксперты на «Матч ТВ» уже отправили куда-то. Плохо играет «Динамо», еще что-то. У нас ребята все бьются, все хотят показывать хорошую игру. Рано нас списывать со счетов. Мы могли выиграть сегодня, Панченко в перекладину попал. И «Зенит» мог выиграть.

- Ничью можно назвать хорошим результатом?
- Да, боевая игра. На победу никто не наиграл.

- Психологически будет легче?
- Посмотрим, - передает слова Рыкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом». 

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