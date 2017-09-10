Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на бал

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о дебюте полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».

– В матче некого выделять. Все играли ниже своих способностей, в том числе и Ригони. Он должен привыкнуть к нашему чемпионату. А так, он вернулся с корабля на бал. Из сборной Аргентины сразу на матч премьер-лиги. В игре мы его не увидели, – сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч закончился нулевой ничьей. Ригони вышел в стартовом составе и отыграл 55 минут.

«Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».