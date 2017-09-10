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Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на бал

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о дебюте полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».

– В матче некого выделять. Все играли ниже своих способностей, в том числе и Ригони. Он должен привыкнуть к нашему чемпионату. А так, он вернулся с корабля на бал. Из сборной Аргентины сразу на матч премьер-лиги. В игре мы его не увидели, – сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Алексей Стрепетов: После ничьей с «Динамо» есть опасения за результат «Зенита» в Лиге Европы

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. Ригони вышел в стартовом составе и отыграл 55 минут.

«Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».

Матч

Динамо - Зенит - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин

Предупреждения:

Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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