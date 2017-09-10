Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на бал
Бывший футболист «Зенита»
Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» поделился мнением о дебюте полузащитника петербуржцев Эмилиано
Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».
– В матче некого выделять. Все играли ниже своих способностей, в том числе и Ригони. Он должен привыкнуть к нашему чемпионату. А так, он вернулся с корабля на бал. Из сборной Аргентины сразу на матч премьер-лиги. В игре мы его не увидели, – сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, матч закончился нулевой ничьей. Ригони вышел в
стартовом составе и отыграл 55 минут.
«Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.
«Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.
В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция