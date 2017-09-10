Алексей Стрепетов: После ничьей с «Динамо» есть опасения за результат «Зенита» в Лиге Европы
Бывший
футболист «Зенита» Алексей стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского
спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ничьей в матче 9-го тура РФПЛ
между петербургским клубом и «Динамо».
– Казалось, что после поражения от сборной «Динамо» проиграет
и «Зениту». Петербуржцы должны были побеждать. Но разочаровал не только
результат, но и игра. Вторую игру подряд «Зенит» не забивает. Есть опасения за
результат в матче Лиги Европы.
–
Выход Артема Дзюбы усилил игру в атаке?
– Игра сразу поменялась. Его стали искать, забрасывать ему мячи. Дзюба много фолил, но если бы забил, стал героем матча. А так, это – совсем не тот Дзюба, которого мы привыкли видеть, – сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним,
матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную
таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.
21 сентября «Зенит» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы-2017/18 против «Вардара». Игра пройдет в Македонии и начнется в 22:05.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция