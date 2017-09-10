Алексей Стрепетов: После ничьей с «Динамо» есть опасения за результат «Зенита» в Лиге Европы

Бывший футболист «Зенита» Алексей стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ничьей в матче 9-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Динамо».

– Казалось, что после поражения от сборной «Динамо» проиграет и «Зениту». Петербуржцы должны были побеждать. Но разочаровал не только результат, но и игра. Вторую игру подряд «Зенит» не забивает. Есть опасения за результат в матче Лиги Европы.

– Выход Артема Дзюбы усилил игру в атаке?

– Игра сразу поменялась. Его стали искать, забрасывать ему мячи. Дзюба много фолил, но если бы забил, стал героем матча. А так, это – совсем не тот Дзюба, которого мы привыкли видеть, – сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на бал

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом».

21 сентября «Зенит» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы-2017/18 против «Вардара». Игра пройдет в Македонии и начнется в 22:05.