Иванов и Горбенко обыграли французов и стали победителями молодежного чемпионата Европы по пляжному футболу

Василий Иванов и Сергей Горбенко стали победителями молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу (игроки не старше 20 лет). В финале россияне победили дуэт из Швейцарии: Флориан Бреер и Ив Хауссенер.

Как сообщает ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0. Третье место заняла пара из Франции.

Добавим, что турнир проходил на итальянском острове Вулькано. Позднее здесь же в женском финале выступят россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина. Волейболистки разыграют медали с итальянками Рекой Орси Тот и Кьярой Тей.