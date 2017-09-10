Гендиректор «Тосно»: Надо винить себя, судьи нам голы не забивали

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал домашнюю ничью с «Анжи» (2:2) в 9-м туре чемпионата России.



Перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.

«Судья принял такое решение, ведь эпизод можно было увидеть только на повторе, и я сам не видел, ушел мяч, или нет, это спорный момент. Но надо винить себя, потому что судьи нам голы не забивали, из-за нелепых собственных ошибок мы пропустили два мяча. Это, конечно, обидно, но у Шахова было время вынести мяч в другое место, но так получилось, что он вынес прямо в соперника. К тому же мы имели много моментов, но подводит реализация, хотя могли взять три очка», - сказал Матюшенко.







