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Гендиректор «Тосно»: Надо винить себя, судьи нам голы не забивали

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал домашнюю ничью с «Анжи» (2:2) в 9-м туре чемпионата России.

Перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.

«Судья принял такое решение, ведь эпизод можно было увидеть только на повторе, и я сам не видел, ушел мяч, или нет, это спорный момент. Но надо винить себя, потому что судьи нам голы не забивали, из-за нелепых собственных ошибок мы пропустили два мяча. Это, конечно, обидно, но у Шахова было время вынести мяч в другое место, но так получилось, что он вынес прямо в соперника. К тому же мы имели много моментов, но подводит реализация, хотя могли взять три очка», - сказал Матюшенко.

Матч

Тосно - Анжи - 2:2 (1:2)

Голы

Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов

Предупреждения:

Полетанович, 80 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция




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