Юрий Калитвинцев: В первом тайме с «Зенитом» план на игру работал

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев доволен ничьей с «Зенитом» (0:0).

- Отдавали себе отчет, с кем мы играем, - говорит Калитвинцев. - На сегодняшний день «Зенит» идет на первом месте в чемпионате, мы понимали, во что он будет играть. Построили свою игру так, как вы видели. Мы вышли ни в коем случае не отбиваться. Пытались и, считаю, у нас это получалось – затянуть «Зенит» на свою половину поля, что больших проблем не составило, а затем использовали оперативный простор. В первом тайме план работал, правда, добегали только до чужой штрафной, не дальше. Во втором тайме «Зенит» увеличил давление, мы никак не могли зацепиться за мяч, были вдавлены в свою штрафную. Но я удовлетворен игрой в обороне. И в целом – результатом. Да, только ничья, но на сегодняшний день ее можно приравнять к победе.

- Считая товарищеский матч со сборной России, «Динамо» в трех играх подряд не забивает. Довольны действиями нападающих?

- Есть проблемы, но мы работаем над этим. И на тренировках получается достаточно неплохо, но надо учитывать и уровень сопротивления.

- Каковы были функции Вандерсона, который вышел на замену и, как показалось, не очень активно бегал в атаку?

- Он должен был цепляться за мяч. Вандерсон не обладает сумасшедшей скоростью, но цепляется за мячи он неплохо. Через него планировалось выходить в атаку. Получалось не все, но то, что мы просили, он делал.