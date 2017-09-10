Юрий Калитвинцев: В первом тайме с «Зенитом» план на игру работал
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев доволен ничьей с «Зенитом» (0:0).
- Отдавали себе отчет, с кем мы играем, - говорит Калитвинцев. - На сегодняшний день «Зенит» идет на первом месте в чемпионате, мы понимали, во что он будет играть. Построили свою игру так, как вы видели. Мы вышли ни в коем случае не отбиваться. Пытались и, считаю, у нас это получалось – затянуть «Зенит» на свою половину поля, что больших проблем не составило, а затем использовали оперативный простор. В первом тайме план работал, правда, добегали только до чужой штрафной, не дальше. Во втором тайме «Зенит» увеличил давление, мы никак не могли зацепиться за мяч, были вдавлены в свою штрафную. Но я удовлетворен игрой в обороне. И в целом – результатом. Да, только ничья, но на сегодняшний день ее можно приравнять к победе.
- Считая товарищеский матч со сборной России, «Динамо» в трех играх подряд не забивает. Довольны действиями нападающих?
- Есть проблемы, но мы работаем над этим. И на тренировках получается достаточно неплохо, но надо учитывать и уровень сопротивления.
- Каковы были функции Вандерсона, который вышел на замену и, как показалось, не очень активно бегал в атаку?
- Он должен был цепляться за мяч. Вандерсон не обладает сумасшедшей скоростью, но цепляется за мячи он неплохо. Через него планировалось выходить в атаку. Получалось не все, но то, что мы просили, он делал.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция