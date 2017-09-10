Александр Фролов: Хоккеистам «Амура» пришлась по душе канадская площадка

Нападающий «Амура» Александр Фролов, имеющий опыт выступления в НХЛ, поделился мнением об установленной на домашней арене клуба площадке канадских размеров.

В понедельник «Амур» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне. В Хабаровск приедет «Йокерит». Накануне матча «Амур» провел первую тренировку после изменений на арене.

«Хоккеистам пришлась по душе канадская площадка, бегать теперь меньше, - сказал Фролов. - А если серьезно, обсуждать уже не имеет смысла, нужно выходить и играть. Есть разные точки зрения, кто-то выделяет плюсы в маленькой площадке, кто-то - минусы. Я думаю, что это пойдет в плюс. Для меня нет проблемы перестраиваться с большой площадки на канадскую, есть опыт игры и там, и там».