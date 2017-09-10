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Ильдар Мухометов: Налог на роскошь – забавная вещь, потолок зарплат должен быть жестким

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов высказался о том, каким видит потолок зарплат в КХЛ.

«Потолок должен быть жестким, не должно быть лазеек, – приводит «Р-Спорт» слова Мухометова. – Налог на роскошь – это забавная вещь. Взял игрока, превысил потолок, а потом: «Ой, извините». И вытащил из одного кармана, положив в другой. Это неправильно.

Если мы хотим оздоравливать лигу, делать более-менее одинаковые условия для всех клубов, надо делать жесткий потолок. И это действительно даст результат. Проблем и работы для менеджеров станет больше, зато команды станут примерно одного уровня».

Напомним, в нынешнем сезоне потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей. По планам лиги в ближайшие сезоны снижение потолка зарплат до 600 миллионов в сезоне 2020/2021.

При этом сейчас клубы могут превысить потолок зарплат, заплатив при этом «налог на роскошь» – 20 процентов от суммы превышения.

В сезоне 2019/20 потолок зарплат будет «жестким», однако у клубов останется возможность выводить из-под него двух кандидатов в сборную России.

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