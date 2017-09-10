Роберто Манчини: Ригони может играть намного лучше

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини по итогам матча с «Динамо» (0:0) в девятом туре РФПЛ.

- «Зенит» не нанес ни одного удара в створ до 60-й минуты. В чем проблема?

- В первом тайме мы действовали слишком медленно. Не находили пространство в атаке, - сказал Манчини.

- Дзюба сорвал несколько атак своей команды. Это от большого желания или от нехватки мастерства?

- Он делал на поле то, что должен был. Да, периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время.

- Как оцените дебют Ригони?

- Он может играть намного лучше.

- Известно, что вы любите аргентинских футболистов. Почему?

- Мне нравятся женщины, а не аргентинцы, - после взрыва смеха в зале Манчини продолжил. – Об аргентинцах могу сказать следующее: у них бойцовский характер и при этом хорошие футбольные качества. У меня есть опыт работы с ними. Поэтому когда в «Зените» подвернулась возможность их приобрести для команды, воспользовался ей.