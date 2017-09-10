Олег Терехин: «Динамо» и «Зенит» показали неинтересную игру

Владимир Рыков: Эксперты с «Матч ТВ» нас уже отправили куда-то. Но у нас ребята бьются, рано нас списывать со счетов

Защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о ничьей (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ против «Зенита».