Олег Терехин: «Динамо» и «Зенит» показали неинтересную игру
Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ, в котором бело-голубые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).
- У «Динамо» сегодня не было шансов победить «Зенит», тяжело играют они. Вообще обе команды показали неинтересную игру. «Динамо» окопалось, но по-другому с нынешним «Зенитом» и нельзя играть. Питерцам тяжеловато вскрывать оборону, когда соперник всей командой стоит сзади. У них нет таких мастеров, чтобы один в один обыграть или вскрыть защиту. Против «Зенита» все так будут играть в чемпионате России, никто не выберет открытый футбол, - считает Терехин.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция