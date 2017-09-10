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Сергей Базаревич: Чтобы победить Хорватию, надо играть дерзко

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич высказался о сопернике команды по 1/8 финала Евробаскета-2017 – сборной Хорватии.

«Мы хорошо изучили соперника, шансы – 50 на 50, – приводит ТАСС слова Базаревича. – У хорватов вся команда опасная. Шарич и Богданович по цифрам выглядят хорошо, но не нужно забывать про других игроков. Чтобы победить, надо играть дерзко, выбить хорватов из ритма и дисциплинированно».

Напомним, на групповом этапе Россия одержала четыре победы при одном поражении, но по разнице мячей в очных матчах уступила Сербии и Латвии. У Хорватии также четыре победы и одно поражение и второе место в группе C.

Матч Хорватия – Россия пройдет 10 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

Матч

Хорватия - Россия

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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