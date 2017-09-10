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«Шахтер» перед Лигой чемпионов лишился защитника Кривцова

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов получил травму на 60-й минуте матча 8-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (3:1), сообщается на официальном сайте оранжево-черных.

По информации медицинской службы «Шахтера», у Кривцова перелом правого надколенника. Консервативное лечение и восстановление игрока займет 6-8 недель.

Напомним, 13 сентября «Шахтер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Наполи».

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