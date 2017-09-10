«Шахтер» перед Лигой чемпионов лишился защитника Кривцова
Источник: ФК «Шахтер»Комментарии
Центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов получил травму на 60-й минуте матча 8-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (3:1), сообщается на официальном сайте оранжево-черных.
По информации медицинской службы «Шахтера», у Кривцова перелом правого надколенника. Консервативное лечение и восстановление игрока займет 6-8 недель.
Напомним, 13 сентября «Шахтер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Наполи».
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