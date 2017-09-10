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Гол Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Кайсар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кайрат» дома взял верх над «Кайсаром» (3:1) в 26-м туре чемпионата Казахстана.

У хозяев поля отличились Исаэл (14-я минута), Бауыржан Исламхан (19-я) и Андрей Аршавин (90-я), вышедший на поле на 61-й минуте. У «Кайсара» гол забил Франк Джа Джедже (40-я).

«Кайрат» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, его сегодняшний соперник с 29 баллами идет шестым.

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