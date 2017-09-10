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Сербия победила Венгрию и вышла в ¼ финала Евробаскета-2017

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Сборная Сербии одержала победу над Венгрией (86:78) в матче 1/8 финала Евробаскета в Стамбуле.

У победителей по 17 очков набрали Богдан Богданович и Огнен Кузмич. В составе сборной Венгрии 22 очка записал на свой счет Золтан Перль.

В четвертьфинале Сербия сыграет с Италией, которая накануне уверенно переиграла Финляндию (70:57).

Напомним, Сербия заняла первое место в группе D, где играла Россия, потерпев единственное поражение как раз от команды Сергея Базаревича.

Матч Италия – Сербия пройдет 13 сентября в Стамбуле.

Стамбул (Турция)

Евробаскет-2017

Мужчины

Плей-офф

1/8 финала

Сербия – Венгрия – 86:78 (24:16, 24:25, 21:12, 17:25)

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