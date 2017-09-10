Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Уфой»

Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на бал

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о дебюте полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».