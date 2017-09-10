Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания29 : 20Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа0 : 1Краснодар
Футбол  Ахмат0 : 0Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Уфой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Уфа» дома уступила «Краснодару» (0:1) в 9-м туре чемпионата России.

Единственный мяч на 75-й минуте забил нападающий гостей Федор Смолов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Кубанцы набрали 18 очков и поднялись на третье место, команда Сергея Семака с 10 баллами на данный момент идет девятой.

В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».

Матч

Уфа - Краснодар - 0:1 (0:0)

Голы

Смолов 75 (0:1).

Состав

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Сухов, Стоцкий, Зубарев (Табидзе, 46), Засеев (Кротов, 71), Игбун, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Подберёзкин, Перейра (Вандерсон, 77), Газинский, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Смолов (Классон, 90)

Предупреждения:

Засеев, 62 - Шишкин, 41

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ахмат» – «Локомотив». ОнлайнВ матче девятого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом».Сергей Семак: Не думаю, что запрет на мат связан с игрой «Уфы»Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).«Зенит» – фаворит. Вы не видите?» Динамовцы говорили за себя и соперников«Зенит» – фаворит. Вы не видите?» Динамовцы говорили за себя и соперниковИгроки «Зенита» оставили матч без комментариев, Хольмен радовался одному очку, а Шунин равнодушно отнесся к кричалкам про себя.Игорь Шалимов: Игра с «Уфой» была тяжелой, как для всех команд, кто сюда приезжаетГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0).Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на балБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о дебюте полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо».
Футбол
Алексей Стрепетов: Ригони в игре с «Динамо» не было видно. Он вернулся с корабля на бал
Баскетбол
Сербия победила Венгрию и вышла в ¼ финала Евробаскета-2017
Футбол
Гол Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Кайсар»
Баскетбол
Сергей Базаревич: Чтобы победить Хорватию, надо играть дерзко
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости