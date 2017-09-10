Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Уфой»
«Уфа» дома уступила «Краснодару» (0:1) в 9-м туре чемпионата России.
Единственный мяч на 75-й минуте забил нападающий гостей Федор Смолов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Кубанцы набрали 18 очков и поднялись на третье место, команда Сергея Семака с 10 баллами на данный момент идет девятой.
В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».
Матч
Голы
Смолов 75 (0:1).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Сухов, Стоцкий, Зубарев (Табидзе, 46), Засеев (Кротов, 71), Игбун, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Подберёзкин, Перейра (Вандерсон, 77), Газинский, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Смолов (Классон, 90)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция